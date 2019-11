Simulacro de balacera causa pánico en escuela de Juárez

Ciudad Juárez.- Los estudiantes y maestros del Colegio de Bachilleres plantel 6 no fueron avisados del simulacro de balacera que se realizaría en las instalaciones, lo cual ocasionó que algunos de ellos entraran en pánico y tuvieran que ser atendidos, mencionaron estudiantes.



“Hay gente aquí en el plantel que tiene problemas cardíacos, hay una compañera que se tomó una pastilla para sus problemas y nos dijo que probablemente si no la hubiera tomado le habría dado un infarto”, narró León, estudiante de esa institución.



Los maestros tampoco sabían del simulacro, sólo los coordinadores, por lo que los únicos alumnos que al escuchar las detonaciones recibieron la indicación de que era un simulacro fueron los que en ese momento tenían clase con un coordinador, agregó Gael, estudiante de tercer semestre.



“Nadie sabía, mas que algunos profes. Cuando fue la primera tronada pensamos que fue un trasformador y en la segunda nos volteamos a ver, ya cuando empezaron las demás, la maestra de probabilidad y estadística nos dijo, “al suelo todos” y todo el grupo estuvo alarmado, había unos casi llorando”, agregó León.



Narraron que en la explanada de la escuela había paramédicos que atendieron a quienes sufrieron alguna crisis de nervios.



“Los profesores capacitados estaban ayudando a los alumnos en la explanada y paramédicos también, hasta el profe Escapite estaba ayudando a los que estaban con él”, dijo Juan Carlos, otro estudiante que estuvo en el simulacro.



“Estábamos en clases normales y fue como si hubiera sido real. Sonó primero una vez como si hubiera tronado una llanta, y nos quedamos callados y fue cuando los profes nos dijeron que todos al piso, pasaron dos o tres minutos y ya nos empezaron a explicar que había sido un simulacro y las diferentes razones; atendieron las crisis que había en el salón, porque hay personas que se ponen nerviosas. En mi salón fue a una persona que tuvo muchos nervios y estaba llorando”, narró Janeth.



Sin embargo la estudiante consideró positivo el que no les hubieran avisado que se trataba de un simulacro.



“A mi punto de vista es algo bueno que no hubieran avisado, por la forma en la que reaccionamos; ese tipo de cosas suceden en cualquier momento y tenemos que estar preparados, y a parte cuando lo hacen avisando no es tan serio como lo hicieron esta vez”, comentó.