Sin Cara anuncia su salida de WWE

El luchador texano Sin Cara informó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales que solicitó su carta de libertad a la WWE, por lo que dejará de pertenecer a la empresa de Vince McMahon en busca de su crecimiento profesional."Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron, sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta”, destaca el gladiador en su comunicado.Sin Cara llegó hace 10 años al centro de desarrollo de la empresa conocido como Florida Championship Wrestling, luchando bajo el nombre de Húnico, fue hasta el 2011 cuando utilizó por primera vez su personaje actual y desde 2013 no volvería a despojarse de su icónica máscara.Dentro de sus logros en la empresa estadunidense se encuentra el campeonato de parejas de NXT que conquistó al lado del luchador mexicano Kalisto en 2014 y sus rivalidades contra otros gladiadores ‘aztecas’ como Alberto del Río y Andrade."¡Los mejores años de mi carrera profesional de lucha libre están por venir y creo que lo mejor está por llegar!”, aseguró Sin Cara.Con información de Excelsior