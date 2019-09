Sin cargos contra el empresario Javier Burillo Azcárraga

Ciudad de México.- La tarde del domingo 15, pasadas las 18:00 horas, el empresario Javier Burillo Azcárraga retornaba de San Francisco, California, tripulando su embarcación Targa Protector, de unos 10 metros, con motores fuera de borda.



No iba a alta velocidad, según allegados a la familia, aunque sí había ingerido bebidas alcohólicas. Retornaba con sus hijos, Miguel de 27 y un menor de 11 años con necesidades especiales, en un recorrido habitual.



En la zona de Isla Ángel, la embarcación fue impactada a un costado por una ola de la que Burillo aparentemente no se percató, lo que provocó que los muchachos cayeran al agua.



Burillo maniobró para rescatar a sus hijos. Miguel, quien presentaba heridas en una pierna aparentemente provocadas por un contacto con la hélice de algún motor, trató de rescatar al menor. Su padre le auxilió pero recuperaron al niño inconsciente.



Conforme los testimonios, el pequeño se golpeó la cabeza antes de caer al agua.



Presuntamente ese golpe le quitó la vida. Al igual que su hermano, portaba chaleco salvavidas. Versiones policiacas indican que en la maniobra de rescate la embarcación golpeó al pequeño.



Al regresar al muelle del Club de Yates Corinthian, Burillo llamó al 911. Los servicios de emergencias declararon muerto al menor.



Al aplicársele el examen de alcoholemia, Javier registró niveles por encima del límite permitido. Fue arrestado momentáneamente acusado de homicidio involuntario. Pagó una fianza de un millón de dólares para quedar libre.



"Este es un horrible y trágico accidente", dijo a Reforma Douglas Horngrad, abogado de Burillo. "No se han presentado cargos. Esperamos que nunca se presenten cargos por la muerte del hijo del señor Burillo. Él y su familia están destrozados y en duelo".



Establecido en el código penal de California, el homicidio involuntario es también conocido como homicidio no intencional y dependiendo de las circunstancias, las autoridades locales pueden decidir si existen circunstancias agravantes -como el consumo de alcohol- para determinar el proceso.