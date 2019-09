Sin exorcista hasta nuevo aviso en Saltillo

Saltillo, Coah.- Saltillo estará sin exorcista hasta nuevo aviso reveló el obispo Fray Raúl Vera López quien señaló que la designación es algo muy delicado y que no hará nombramiento hasta que el cura indicado éste preparado.



“Todavía no tiene ningún nombramiento, eso es una cosa muy delicada en la que hay que formarse, y yo todavía no doy nombramiento pero sí hay personas que están atendiendo a quienes requieren ayuda”



Tras la muerte del padre José Luis del Río y de quien sería su sucesor natural Roberto Luna Lozano la comunidad católica está a la espera de un nuevo nombramiento para que se atiendan los exorcismos, sin embargo el obispo Vera López fue muy claro al decir que se requiere que el candidato tenga conocimiento para poder discernir.



“Pues necesitan conocimiento porque se necesita discernir si se trata de un demonio o de alguna enfermedad psiquica, que no vayamos a estar viendo demonios, con todo lo que esta sociedad está enfermando a la gente y que vayan a decir que por todos lados está el diablo”



El jerarca católico además refirió que se requiere mucha virtud, pues tomar estos temas a la ligera es peligroso.



“Y segundo, pues mucha virtud en la sagrada escritura hay un caso de unas personas que se pusieron a expulsar demonios y se les echaron encima; se necesita que tenga mucha virtud”.