Sin fecha de inicio de operaciones de Retro Brand

Piedras Negras, Coah.- La Presidenta de INDEX Piedras Negras, Blanca Tavares, dio a conocer que no se tiene información sobre la fecha en la que iniciará operaciones la empresa del ramo textil, Bay Island Sportswear – Retro Brand.



Tavares, señaló que pese a tener la confirmación por parte de esta compañía acerca de su instalación en el Parque Industrial Piedras Negras, no se sabe cuándo comenzarán a laborar formalmente.



“No tengo el dato, tenemos la confirmación de que efectivamente se instalaron en Parque Industrial Piedras Negras y ya de ahí no tenemos fecha de arranque de ellos, ojalá y sea pronto para que sea otra fuente de empleo para la ciudad”, señaló la cabeza de INDEX Piedras Negras.



Cabe mencionar que la llegada de esta empresa estadounidense se anunció a finales del mes de mayo y se destacó que ésta invertiría aproximadamente dos y medio millones de dólares en nuestra ciudad.



Además de que ofrecería en un inicio 500 vacantes para cubrir sus diversas áreas. Mientras que su proyección para el primer año, sería alcanzar una planilla de 600 colaboradores.