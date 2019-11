Sin firma de Polevnsky, suspenden congreso extraordinario de Morena

Ciudad de México.- Por la falta de la firma de Yeidckol Polevnsky, el Congreso Extraordinario de Morena convocado para el 30 de noviembre no se llevará a cabo, resolvió esta mañana la Comisión Nacional y de Justicia de Morena.



En un resolutivo emitido hoy, la comisión refirió que el sábado recibió de la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, la convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario de unidad, que se acordó el 15 de noviembre.



Junto con la convocatoria recibió la petición para que, a su vez, informar a la secretaria general en funciones de presidenta del partido, la necesidad de suscribirla antes de cumplirse el plazo para su emisión y publicación.



Refirió que ayer mismo la comisión informó a Polevnsky mediante oficio la solicitud de Luján.



Sin embargo, informó que “hasta la fecha y hora de emisión del presente oficio, esta comisión no tiene registro de que la solicitud antes mencionada haya sido atendida”.



Por lo tanto, resolvió: “Es por lo anterior que informamos a la militancia de Morena que, por la falta de firma de una de las partes, no fue posible emitir en tiempo y forma la convocatoria que se celebraría el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia dicho congreso no se llevará a cabo en los términos acordados”.



El oficio CNHJ-559-2019 está firmado por los integrantes de la comisión, Héctor Díaz-Polanco, Gabriela Rodríguez y Adrián Arroyo.