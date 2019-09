‘Sin reggaetón no hay Latin Grammy’, artistas urbanos alzan su voz

“Sin reggaetón no hay Latin Grammy” es la frase de batalla que varias figuras de la música urbana como Maluma, J Balvin, Nicky Jam y Daddy Yankee han empleado a través de sus redes sociales para alzar la voz contra la Academia Latina de la Grabación.Ayer se dieron a conocer las nominaciones para la próxima entrega del Latin Grammy, que se realizará en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 14 de noviembre, publicó Infobae Alejandro Sanz y Rosalía parten ya como los grandes favoritos para la gala, pues los intérpretes españoles lograron, cada uno, cinco nominaciones. También suenan fuerte los nombres de Juan Luis Guerra, Fonseca y Andrés Calamaro.Y aunque en las categorías dedicadas específicamente al género urbano sí destacaron los nombres de figuras ya consagradas como Bad Bunny, Farruko, Daddy Yankee, Anitta, Ozuna y J Balvin, ninguno de esos personajes fue considerado en las categorías principales.Para el premio de Grabación del Año compiten Marc Anthony, Andrés Calamaro, Vicente García, Juan Luis Guerra, Juanes, Rosalía, Alejandro Sanz y Ximena Sariñana, mientras que en Álbum del Año están considerados Paula Arenas, Rubén Blades, Fonseca, Luis Fonsi, Tony Succar, Sebastián Yatra y los ya mencionados Calamaro, Rosalía, Sariñana y Sanz.El resultado fue que los reggaetoneros de inmediato alzaron la voz al no ser considerados para la entrega más famosa a lo mejor de la música latina.La decisión de la Academia de excluirlos de las categorías principales contrasta con la popularidad que tienen los intérpretes de la música urbana, que suelen alcanzar millones de vistas en sus videos apenas horas después de ser publicados y dominan las reproducciones en los servicios de streaming.Uno de los más desilusionados por las nominaciones al Latin Grammy fue Maluma, quien a través de Instagram stories compartió con sus más de 40 millones de seguidores en la red un mensaje para expresar su sentir, pues no estuvo considerado en ninguna de las categorías con su álbum 11:11.“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación, tanto esfuerzo, el mejor disco que hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español.... Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo”, escribió.Y aunque Daddy Yankee sí fue considerado en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana gracias al tema Con Calma, el intérprete no estuvo de acuerdo con la manera en que se manejó la Academia″Además de publicar en su cuenta de Instagram la imagen que ha circulado con la leyenda “Sin reaggetón no hay Latin Grammy”, escribió: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO".En sus stories, Yankee compartió un mensaje de Karol G, quien le agradeció la manera en que abordó la situación. “Me siento en necesidad de apoyar esta iniciativa, ya que es la única forma de hacer un llamado a que la Academia en los próximos años sea más incluyente con un género que trabaja, se esfuerza, que evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina en el mundo entero”, indicó Karol.Nicky Jam, otro de los grandes ausentes en las nominaciones, escribió: “Saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans !! Por la cultura y el movimiento #sinreggaetonnohaylatingrammys”.J Balvin escribió: “Por la cultura y el movimiento”.