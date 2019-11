Sin resolver Fiscalía robo a SIMAS

Piedras Negras, Coah.- A nueve meses de que se cumpla el robo a las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, su director, Teodoro Rodríguez Bermea manifestó que la Fiscalía aún sigue sin resolver el caso ocurrido durante el mes de enero, prácticamente en el arranque tanto de la administración del Municipio de Piedras Negras y de la paramunicipal.



“La vez pasada estuvimos en una reunión con la fiscalía y nos dicen que por la cuestión de las investigaciones, pues no pueden darnos información, tenemos la confianza de que van a resolverlo, queremos y creemos que están haciendo un esfuerzo por solucionarlo, están tratando de integrar por lo que nos comentan los expedientes” dijo.



Ya se cumplirán nueve meses de aquel hecho en el que por medio de videos de las cámaras de seguridad se aprecia que el guardia del organismo es dirigido por terceras personas mediante una llamada en su teléfono celular para hacer desmanes.



“Definitivamente no fue un robo por una cantidad de dinero, fueron intereses de muchos tipos de información, de papelería, ese video donde fue guiado por un celular a una persona de decirle dónde entra, dónde no entre y que haga y donde no haga, que destruya donde no destruya es algo muy dirigido” finalizó.