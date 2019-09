Sismo de magnitud 6.6 golpea Indonesia; se descarta tsunami

strong #earthquake shakes #Seram , #Indonesia 8 min ago. More info at: https://t.co/uf7RQF1HKB pic.twitter.com/R31ru5Oeb9

No #tsunami threat to Australia from mag. 6.5 #earthquake near Seram, Indonesia. Latest info. at https://t.co/Tynv3ZPROS pic.twitter.com/pDu8Jsqp3N