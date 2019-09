Snoop Dogg de luto: murió su nieto de 10 días de nacido

El raperoy su familia está de luto luego de enterarse que su nieto falleció a 10 días de haber nacido., de 25 años, quien es hijo del rapero lo informó a través de su Instagram, en donde menciona que su hijomurió el miércoles a solo 10 días de nacido.“Kai Love 15/9/19 – 25/9/19 /// Mi hijo Kai trajo tanto amor y positivismo a este mundo”, escribió Corde en su red social, junto con un video de su hija de 13 meses, Elleven Love, dándole un beso a su hermanito en el hospital.“Su energía vivirá y estos 10 días de amor siempre serán especiales para nosotros, apreciemos la vida y a quienes amamos mientras estamos aquí. Gracias”, escribió en un mensaje.La primera vez que Snoop se convirtió en abuelo fue en el 2015, cuando Jessica Kyzer, la novia de Corde en ese entonces, dio a luz a su bebé que lo nombraron Zion.Ahora él comparte a Elleven con su actual pareja Soraya, quien también dio a luz a Kai.Cuando nació su nieto, Snoop publicó un video en donde se ve a su hijo Corde sosteniendo a Zion después de su nacimiento: “Orgulloso abuelo”, escribió.En el 2018 Corde anunció el nacimiento de su hija Elleven, en Instagram, donde se puede ver a Soraya amamantando a la niña poco después de su llegada.El intérprete de 47 años no ha comentado nada al respecto a la muerte de su nieto y todavía no se sabe cuál fue la causa de la muerte.En el mensaje que escribió Corde menciona lo siguiente:“Gracias por todas las condolencias. Creo que perdimos la mayor lección, aunque. Mi hijo hizo todo lo que necesitaba hacer en sus 10 días aquí en la tierra. Ahora se graduó y continúa trabajando. Murió en mis brazos y esa sensación de energía nunca me abandonará. Kai quiere que todos sepan que lo está haciendo muy bien y quiere seguir inspirando a los que tienen poca luz. Tiene mucho sentido para mí por qué 2 personas espirituales amorosas y sanadoras como yo y Soraya recibieron un ángel como Kai y ahora usaremos su energía para criar a 11 a la mejor persona que pueda ser para TODOS nosotros. La vida es hermosa y quiero que todos sepan que Soraya está en paz y avanza con grandes sonrisas y un pequeño bebé corriendo pensando que ha crecido. Solo quiero usar mi foco para la felicidad y el crecimiento, y nada menos. ¡Gracias! Ahora volvamos al propósito de nuestra alma: Kai Love”.Luego de que se diera a conocer de la muerte de su nieto el 25 de septiembre, un día después la casa productora Media Leader Producciones informó por medio de un comunicado que “debido a causas de fuerza mayor” se canceló la presentación del rapero Snoop Dog en México.Snoop tenía prevista sus presentaciones para el 31 de octubre en la Ciudad de México y el 1 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.En el boletín que publicó la productora mencionó que la decisión de postergar las presentaciones “se hace con ánimo de ofrecer al público mexicano el mejor show que el artista haya ofrecido en México”.Se afirmó que en los próximos días se va a dar a conocer las nuevas fechas en las que se presentará Snoop Dog en el país y se planea hacer para el 2020.En cuanto a la Arena Ciudad de México, mencionó en sus redes sociales sobre el proceso de reembolso para quienes adquirieron sus boletos para la gira de “Snoop Dogg Tour 2019”.