Sofia Castro ¿sigue siendo amiga de las hijas de Peña Nieto?

Ciudad de México.- A pesar de que el divorcio entre Angélica Rivera y el ex presidente de México, Enrique peña nieto, no se dio en muy buenos términos, parece que la relación entre los hijos de ambos no fue afectada por el rompimiento. Sofia, Fernanda y Regina Castro, hijas de Angélica, continuan su amistad con Alejandro, Nicole y Paulina, integrantes de la familia Peña Nieto.



Y fueron justamente las hijas del ex mandatario, las primeras en felicitar a Sofia Castro en redes sociales por su nuevo romance con Pablo Bernot, terminando con las especulaciones que de que ya no había comunicación entre las jóvenes que alguna vez fueron hermanastras.



Como se recordara, desde que Enrique Peña Nieto se dejó ver públicamente con su actual pareja, la modelo Tania Ruiz, aun estando casado con Angélica Rivera, Sofia no dudó en manifestar su molestia y en diversas ocasiones publicó indirectas criticas hacia Peña Nieto, lo que hizo suponer que los hijos del ex presidente tomarían partido por él, cortando comunicación con las hijas de la ex primera dama.