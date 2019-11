Sofistican ‘rastrillo’ para seguir robando en gasolineras

Tamaulipas.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que en la semana del 4 al 8 de noviembre se atendieron a nivel nacional 180 denuncias, a través de la aplicación Litro por Litro.



En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, destacó que se realizaron 143 visitas a estaciones de servicios de gasolinas y fueron dos gasolineras las que no se dejaron verificar, además de que se inmovilizaron 24 bombas.



Expuso que las dos gasolineras que no se dejaron verificar se ubican en Veracruz, una en el municipio Ángel Cabada y la otra en Santiago, Tuxtla.



El funcionario también dijo que en el estado de Tamaulipas se encontró un nuevo rastrillo con componentes más sofisticados, el cual puede robas combustible a los consumidores de manera más efectiva.



Sin embargo, dijo que no daría más detalles sobre la gasolinera en esa entidad, e indicó que tras varias reuniones de coordinación con Fiscalía General de la Republica (FGR) se estableció un protocolo para realizar las verificaciones.



Respecto a Quién es Quién en los precios de los combustibles, subrayó que en la semana de referencia, la gasolina Regular tuvo su precio más alto en Los Cabos Baja California, dónde alcanzó los 21.99 pesos por litro; mientras que el más económico se registró en Centro, Tabasco, en 17.70 pesos.



En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en la Ciudad de México, en 22.89 pesos, en contraste, el más barato se registró en Veracruz, Veracruz, en 18.20 pesos por litro.



Por su parte, el Diésel se vendió más alto en Zapopan, Jalisco, en 22.35 pesos por litro y el precio más bajo se ofertó en Medellín de Bravo, Veracruz, en 18.89 pesos por litro.



Sheffield Padilla sostuvo que las marcas con los precios más altos en promedio en el país son Chevron, Redco y Shell; mientras que las más económicas son Total, Golf y LaGas.



Indicó que llevan 114 mil 666 descargas de la app. Y el precio más bajo para la gasolina Regular, en la app, es de 17.49 pesos en Coatzacoalcos, Veracruz; mientras que el más caro, en Los Cabos, Baja California, en 21.99 pesos.



Para el combustible Premium, anotó, el más económico, de 18.14 pesos, se encontró en Córdoba, Veracruz, y el más caro en Culiacán, Sinaloa, en 22.99; mientras que en el Diésel, el costo más económico se localizó en Medellín de Bravo, Veracruz, a 18.89 por litro y la más caro, en 22.96, en Churumuco, Michoacán.