Solicitan juicio político contra Graco Ramírez en Cuernavaca

Cuernavaca, Mor.- El gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, y otros dos integrantes de su gabinete, porque no entregaron alrededor de 120 millones de pesos durante el 2018 a organismos autónomos estatales.



La solicitud de juicio político la hizo Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, la tarde del viernes ante la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso local, y esta se presentó a tres días de que la administración de Blanco cumpla un año en el poder.



Además del ex gobernador perredista, se acusa a los es titulares de Hacienda y Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Garza, respectivamente.



De acuerdo a los documentación que entregó como prueba, según Sotelo Salgado, se comprobó que hubo “omisión de ministración de recursos hacia dos organismos autónomos estatales como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el ejercicio 2018, por alrededor de 120 millones de pesos”.



El funcionario estatal agregó que los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, “lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones”.