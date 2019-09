Sólo hay medicamentos para un mes: padres de niños con cáncer

Ciudad de México.- Padres de familia de niñas y niños que padecen cáncer, denunciaron que el abasto de medicamentos para atender dicha enfermedad sólo está garantizado para un mes.



Tras reunirse con directivos del sector salud y senadores de la Comisión de Salud de la cámara alta, en entrevista con Excélsior señalaron que, aunque en estos momentos si hay existencia de metotrexato y la Secretaría de Salud asegura que el abasto está garantizado para lo que resta del año, la realidad es otra.



Israel Rivas Bastidas, padre de Dana, quien, a sus cinco años, padece leucemia linfoblástica aguda, enfatizó: “se comentó dentro de la reunión que hay medicamento para un mes asegurado y que el cargamento que llegó no se sabe para cuánto tiempo es.



Nos preocupa porque es un mes nada más y, aun así, si es para un año igual, si se termina el año, otra vez vamos a volver con la crisis”.



Indicaron que el abasto debe estar garantizado de manera permanente, pero no sólo de medicamentos contra el cáncer sino de todos los que se utilizan para atender otro tipo de padecimientos porque hay muchas familias que no tienen las posibilidades de comprarlos.



Aquí lo preocupante es que hay medicamentos que tenemos que costear porque el seguro popular no los cubre.





Hay niños con leucemia que les da parálisis y el neurólogo les manda medicamentos que te cuestan mil o mil 200 pesos y esto el seguro popular no lo cubre”, dijo Omar Enrique Hernández García, papá de Dealexandro, quien a sus 10 años ya le ganó la batalla al cáncer.



Los padres de familia, que están representando, a alrededor de 500 familias que tienen niñas y niños con cáncer, exigirán también, al gobierno federal la reparación del daño a la salud y psicológica que ocasionaron a sus hijos por la falta de medicamentos, que, a su vez, retrasó la aplicación de sus quimioterapias.



Y pedirán que se les inscriba en el Registro nacional de víctimas, por haber sufrido violaciones a sus derechos humanos.



A mi niño se le retrasaron como tres semanas su quimioterapia por la falta de medicamento y retrasar las quimioterapias en un niño con leucemia, con cáncer reduce las probabilidades de vida en un 20, 25 por ciento”, señaló



Giovanni Agonizantes Ramos, papá de Ian Alexander, quien, con cinco años, también padece leucemia linfoblástica aguda.



Valentina tendría 12 años, pero ya se fue, pero sigo en la causa porque se lo que es vivir con esta enfermedad.





Estamos buscando que se cubran los medicamentos, pero, además estamos buscando que a los niños se les dé un trato digno e integral”, indicó Gabriel Álvarez González, papá de Valentina, a quien el cáncer le arrebató la vida.



El próximo 30 de septiembre se está convocando los padres de familia de niños con cáncer a una reunión con senadores, donde estará el Secretario de Salud Jorge Alcocer.