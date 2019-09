Son Messi y Rapinoe The Best 2019

Y el ganador es...En una ceremonia realizada en el, el argentinosorprendió y se adjudicó, por primera ocasión, el premio The Best 2019, mientras que en la categoría femenil se lo llevóEn la terna también estabanAl momento de recibir el reconocimiento, el sudamericano le dio más peso a lo colectivo."A pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, lo principal es lo colectivo (...) Disfrutar esto con mi familia es algo único. Muchísimas gracias a todos", dijo el capitán del Barcelona y la Selección Argentina tras recibir el premio.En 2018, el volante del, fue quien lo ganó tras comandar a la Selección de Croacia a la Final de Rusia 2018.En las ediciones de 2016 y 2017, el ahora delantero de la, fue quien lo ganó.Donde no hubo sorpresas fue en la categoría femenil y la distinción se la llevó la estadounidense Rapinoe, quien era la favorita por encima de su compatriota Alex Morgan y la inglesa Lucy Bronze.A partir del 2016, este premio dejó de llamarse Balón de Oro para convertirse en The Best.que la temporada pasada conquistó la Liga de Campeones, se quedó con el premio a Mejor Entrenador, superando a Pep Guardiola y al argentino Mauricio Pochettino."He tenido la suerte de entrenar a jugadores increíbles. Este es un premio individual, pero represento a mucha gente", dijo el alemán homenajeando a sus dirigidos., portero del Liverpool campeón de Europa y de la selección de Brasil que ganó la Copa América."He trabajado muy duro (...) No tengo palabras para expresar mi gratitud. Tengo orígenes muy humildes pero he luchado para llegar hasta aquí", dijo Alisson al recibir la estatuilla.El 11 ideal quedó conformado por Alisson; Matthijs De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Luca Modric, Frenkie De Jong, Eden Hazard; Kylian Mbappé, Messi y Ronaldo.El premio al Juego Limpio fue para el Leeds United de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino ordenó a sus jugadores que se dejaran convertir un gol después que su equipo anotara ante Aston Villa en una jugada que continuó pese a que un futbolista rival estaba en el suelo lesionado., una hermosa chilena en un partido de liga, en una terna en la que superó a Messi y al colombiano Juan Fernando Quintero.