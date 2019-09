‘Soy maderista y no voy a reelegirme’, reitera AMLO

Este miércoles el presidente de México,aseguró que es maderista y dice no a la reelección.Lo anterior, tras ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado local de Morena en Tabasco, Charlie Valentino León Flores Vera, que pidió que López ObradorEn ese sentido el Presidente de la República señaló que “por eso. No tengo esa intención, no me voy a reelegir, es una cuestión de principios que es lo que más destaco en mi vida”.Añadió que “también por eso estoy actuando de manera precavida, por eso toco madera de que regresen los que gobernaron”.