‘Soy virgen, quiero ser tu amigo’: Acosador de estudiante

"La madrugada de hoy 27 de octubre en Minatitlán, este hombre intentó entrar al departamento de mi amiga, le arrojó una caja que contenía una carta y dinero. Por favor, ayuden difundiendo. Den RT”, expuso.



"Te amo. Te amo. Te amo; pero como ser humano, como persona valiosa que eres, bendito el día en que naciste”.



"Consume alimentos orgánicos, son alimentos de mucha vida; si te es posible se vegetariana”.



Con el mensaje:un joven intentó allanar el domicilio de una estudiante el pasado 27 de octubre.El hecho fue evidenciado en redes sociales por una amiga de la víctima, en la denuncia compartía imágenes de una carta, un regalo con dinero y al acosador.De acuerdo con el portal libre noticias, el sujeto no era vecino de la joven, además de que se comprobó que llevaba varios días siguiéndola.José, como aseguró llamarse el detenido, solicitó en la misiva a la chica permitirle ser su amigo secreto…En la carta, además, aseguró: “Nunca me he acostado con ninguna mujer, soy virgen igual como tú”.Además, José se dio espacio para hacerle recomendaciones a su víctima: “…si te es posible haz ejercicio, si lo haces vas a estar mucho, mucho, pero mucho más bonita, nunca te vas a arrepentir; si te es posible toma agua de manantial o de coco, son las mejoresLos extremos fueron hasta la sugerencia de que la joven estudiante “tomara” el sol desnuda. “Toma el sol unos minutos de frente, otros tantos de espalda, los poderosos rayos con vida en abundancia actúan en el cuerpo como vitaminas”.Y el cierre de la carta de ¿amor? Fue: “Hasta pronto, que el poderoso amor perfecto te proteja hoy, mañana y siempre”.Debido a que el sujeto no fue detenido dentro de la casa, por lo que la joven acosada está preocupada.