Stephen King revela en programa de TV cuándo se retirará

Ciudad de México.- Stephen King continúa pasando por un momento profesional magnífico. El prolífico autor acaba de publicar su libro número 61, 'El instituto', y acaba de estrenarse en cines 'It: Capítulo 2', continuación de la nueva adaptación de su popular novela homónima publicada en 1986 y próximamente llegará a las salas 'Doctor Sueño'.



Tantas novedades coinciden además con su 72º cumpleaños, que será el 21 de septiembre. Debido a que el escritor ya tiene una edad, la pregunta sobre su posible jubilación ha surgido. Fue Stephen Colbert, en su late show, que le hizo una pregunta lógica; el célebre autor dio una genial respuesta.



"Dios me dirá cuándo retirarme. Él dirá: 'Déjalo ya, cuelga las botas, tu ciclo llegó a su fin'. Pero hasta entonces, seguiré. Este es el mejor trabajo del mundo, porque nadie puede obligarme a

jubilarme, no hay una edad obligatoria. Puede seguir hasta que empiece a desvariar", explicó el escritor.



Y luego, en ese momento, sería estupendo que alguien me dijese: 'Sabes, Steve, no pares'. Por ahora estoy disfrutando lo que estoy haciendo", continuó King, comentándole a Colbert que estar en su

programa no "era un mal negocio".



El escritor acaba de hacer un cameo en 'It: Capítulo 2' y tiene algunos proyectos en producción, como el guion del episodio final de 'The Stand', serie que estará basada en su novela 'Apocalipsis' y que tendrá un desenlace diferente al libro original. Con lo cual, parece que de momento, Stephen King seguirá dando guerra.