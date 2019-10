Suavizan medida contra el outsourcing; retención de 6% de IVA

Las herramientas que está obteniendo elpara lograr una mejor recaudación alcanzaron a las empresas de subcontratación -o outsourcing-, sin embargo, luego de un duro cabildeo de las empresas -y del mismo órgano que encabeza Margarita Ríos-Farjat- elavaló suavizar estas mismas medidas, imponiendo una retención del IVA del 6%.La propuesta original, que busca evitar laque puede ocurrir también entre este tipo de empresas, planteaba una retención del 16%, sin embargo, las empresas se quejaron del porcentaje tan alto y los mismos funcionarios del SAT alegaron que podría ser contraproducente para la administración.Este viernes por la madrugada, concluyó la discusión sobre la miscelánea fiscal en el Congreso. Si bien los senadores regresaron aalgunas minutas a las que realizaron cambios, -como en el caso de la regularización de autos chocolate, entre otros- esta modificación hecho en Diputados pasó sin discusión.Los expertos coinciden en que esta medida resultará favorable, pues ataca una problemática que, si bien no involucra a todas las empresas de este tipo, sí a una gran parte -y a corporaciones muy grandes-. "Es muy frecuente que el servicio que prestan no es real y encuentran espacios de evasión", explicó en diálogo con, socio de la consultoría fiscal, Bettinger Asesores.De acuerdo con el experto, muchas de estas incurren en una operación conocida como "operaciones carrusel", que es la que genera mayor preocupación, en donde logran evadir por completo el pago delPara el especialista en temas fiscales, la propuesta no corrige de fondo el problema, pero sí obliga al empresario a retener el IVA que genera por el servicio de outsourcing, en un nivel que le permite altener una buena recaudación.Es de entender que más de una empresa se opuso a la medida, alegando que no todas incumplían ante el SAT. Pero también fue de este mismo órgano que levantaron la voz al anticipar que habría una devolución de impuestos por saldos a favor que resultarían de manera inmediata. Su argumento es que no tenían la capacidad administrativa ni operativa para atender todas las solicitudes.Sin embargo, el experto también reconoce que el gobierno ha tomado medidas muy agresivas para mejorar la recaudación. Aunado a esto, no es la primera medida que también surge contra este tipo de empresas.