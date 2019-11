‘Sucios’ y ‘sin amor propio’: Así describe Bárbara de Regil a sus haters

“Cuando alguien te ataque, imagínate a esa persona que está sentada, en una computadora, me imagino el teclado sucio, la camisa de esa persona sucia, imagínate a esa persona sentada, sin amor propio, con el tiempo para criticar, tu sólo imagínate eso y ya”.



Tras darse a conocer un video y otras imágenes en las que se puede apreciar su aspecto antes de la vida fitness que lleva actualmente, Bárbara de Regil se ha colocado de nuevo en el centro de la polémica, al hablar sobre los ataques que ha recibido en redes sociales, donde la acusan de estar “toda operada”.Hoy en día, la actriz está enfocada en una gira de conferencias que realizará por varias ciudades del país, para inculcar el cardio y el ejercicio como modo de vida.De acuerdo con el programa Venga la Alegría, este nuevo proyecto laboral promete ser muy exitoso, pues ya tiene confirmadas 50 fechas.Asimismo, el matutino reveló un video donde aparece la protagonista de Rosario Tijeras durante una de sus pláticas, en la que confesó que a pesar de volverse un ejemplo a seguir para algunas personas, hay otras que la atacan constantemente.Lo que sus haters no saben es que ella ha desarrollado un método para evitar engancharse con sus detractores y que sus palabras le afecten. Lo describió de la siguiente manera:Bárbara dijo que muchas veces los comentarios de odio son el reflejo de lo que sus autores odian de sí mismos.“A veces lo que nos molesta a nosotros lo proyectamos y como no podemos cambiar algo que no soportamos, lo más fácil, es decir, hay está toda operada… no, mejor trabaja en ti, y mejor habla bonito para que la gente hable bonito de ti también”.Pese a ello, Bárbara aseguró que a pesar de las críticas, ella continuará con su estilo de vida saludable y seguirá con sus charlas motivacionales por todo México y algunos países en el extranjero.