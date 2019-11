Sudáfrica se proclama campeona del mundo por tercera vez en su historia

Sudáfrica.- Con una gran exhibición táctica, Sudáfrica dio al traste con los pronósticos y se proclamó campeona del Mundial al vencer a Inglaterra (12-32). Los británicos aparecían como favoritos después de haber superado a Nueva Zelanda en las semifinales, pero en el último escalón de Yokohama se encontraron con unos Srpingbocks que no les dejaron pensar en ningún momento.



Desde el primer momento los pupilos de Erasmus dejaron claro que no iban a dejar pasar cada ocasión que tuvieran de anotar. Con su fortaleza en ataque los africanos forzaban las faltas de sus rivales, que rápidamente se disponían a convertir en golpes de castigo anotados. Así, con ligeras ventajas en el marcador, se aseguraron de llevar el ritmo del partido a donde más les convenía.



Aunque el XV de la Rosa nunca perdió la cara (el partido se convirtió en un duelo de pateadores entre Pollard y Farrell), la posesión del oval y el el control de los espacios correspondió casi siempre a los verdes. El ritmo era apabullante, pues los ingleses chocaban contra los rocosos sudafricanos y nunca podían jugar a la mano con comodidad; pero a la vez era brillante, pues precisamente esa fortaleza de los delanteros del hemisferio Sur les hacía dominar tácticamente en las melés.



De hecho, sacaban golpes de castigo de cada agrupamiento y no se dejaron sorprender cuando los de blanco salieron a tope tras el descanso (6-12). Parecía que los de Eddie Jones iban a darle la vuelta al partido, pero nuevamente Erasmus le ganó la partida al campiar a los dos pilieres y darle aire nuevo a su juego de bloque. Siguieron chocando y chocando y al final terminaron ganando por demolición. Una jugada de habilidad que concluyó con un ensayo de Mapimpi (12-23) ya dejó el partido visto para sentencia a catorce minutos para el final.



Lo que restó hasta la explosión de júbilo final fue un calco de lo anterior: Sudáfrica disfrutando a tope e Inglaterra sufriendo ante su incapacidad de superarles. El rsultado siguió aumentando en plena fiesta Springbock hasta quedar en el (12-32) final y el tercer título mundialista de Sudáfrica, que iguala a los All Blacks como los más laureados de a historia.