Sufre de discriminación en empresas y negocios

Sabinas, Coah.- El perder el brazo izquierdo en un accidente de trabajo, le cambió la vida por completo a Moisés Eleazar Campos Estrada quién al igual que otras personas con capacidades diferentes ha sufrido discriminación por empresas y negocios locales.



Hace dos años, el pasado 4 de agosto del 2017, Campos Estrada sufrió en su trabajo Concretos y Presurizados en la Villa de Cloete, el desprendimiento de su extremidad superior izquierda luego de que se atorara en la banda de un molino.



El entrevistado destacó que permaneció cinco meses en reposo y rehabilitación, hasta que la herida sano.



Sin embargo, nunca imagino que a partir de ahí empezaría su odisea entre la sociedad.



“He entregado más de veinte solicitudes y nadie me dio trabajo, únicamente recibí el apoyo de la señora Sandra Contreras y su esposo, al darme trabajo como chofer de microbús de la ruta Bolívar, pero lo tuve que dejar ya que se me venció la licencia y en Recaudación de Rentas me la rechazaron por mi discapacidad”, dijo el entrevistado.



Humillaciones e insultos, dijo haber recibido al momento en solicitar trabajo en ciertos negocios locales.



“Solo quiero invitar a la gente a no discriminar a un discapacitado, ya que tenemos sentimientos, esta discapacidad no es impedimento para realizar cualquier cosa, antes de accidentarme aprendí oficios de albañilería, plomería, soldadura, mecánico entre otros, y los cuales, los desarrollo sin ningún problema”, añadió Moisés Eleazar.



Asimismo puso a disposición de la sociedad su número telefónico: 8611356215, para aquellos que requieran de algún servicio, y/o lo contraten.



“Vivo con mis abuelos que han sido de gran ayuda para no decaer y seguir adelante, pero quiero ser más útil para ellos, mi abuelo está operado del corazón.