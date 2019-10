Suman 13 las mujeres asesinadas este mes en Juárez

Ciudad Juárez.- Una mujer fue localizada sin vida con un balazo en la cara y envuelta en una cobija en la colonia Kilómetro 20 la mañana de ayer, con lo que suman 13 mujeres asesinadas el presente mes.



La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) dio a conocer que este último caso fue atendido a las 6:50 horas de ayer y que la víctima tenía una edad aproximada de entre 25 y 30 años de edad, pero no fue identificada.



El incidente se registró en las calles Leobardo Bernal y Gabriel Gavira Poniente de la colonia Kilómetro 20 de esta ciudad.



La mujer vestía un pantalón color amarillo, blusa color mostaza, suéter color negro con estampado, chaleco color blanco, zapato deportivo color negro al parecer piel con suela color blanco con leyenda 1995, se dio a conocer.



También en hechos recientes, el 13 de octubre pasado en la colonia Eco 2000 sobre la calle Tiburón fue asesinada a disparos una mujer identificada como Leticia Ruiz Martínez, de 46 años de edad.



El día 15, en las calles Altamirano y Azucenas de la colonia Bellavista fue muerta por disparos de arma de fuego una mujer de entre 25 y 30 años y el día 16 del mes en curso otra víctima fue asfixiada y posteriormente decapitada; su cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija sobre las calles Morera y Lirio de la colonia Francisco Sarabia.



Ésta última fue identificada posteriormente como Jazmín del Carmen Moncada Ramírez, de 25 años de edad.



Los cuerpos de dos mujeres asfixiadas, atadas de pies y manos, fueron encontrados en un baldío de las calles Hermenegildo Luna y Otalchique en la colonia Águilas de Zaragoza, el pasado 17 de octubre. Una de las víctimas fue identificada como Itzel Guadalupe Vázquez Torres, de 23 años de edad, informó la FEM.



El sábado de la semana pasada fue asesinada una mujer de 15 años identificada como Kesha Córdoba, a quien ultimaron a balazos en las calles Aluminio y Ramón Rayón de la colonia Del Carmen, informó la dependencia.



La FEM descartó como homicidio el ocurrido en Samalayuca la mañana del pasado domingo 20 de octubre luego de que la autopsia relevó que se ahogó con comida mientras dormía, por lo que el conteo oficial de víctimas de homicidio de octubre es de 13 mujeres.



Lo matan dentro de yonque



En otro hecho, un hombre fue ejecutado ayer por la tarde en el interior de un yonque ubicado en la Perimetral Carlos Amaya y Municipio Libre de la colonia Galeana.



El hecho provocó una intensa movilización de elementos de las diferentes corporaciones policiacas quienes realizaron recorridos por el sector, pero hasta ayer no se reportaba la detención de los responsables.



El informe señala que una persona armada llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima para realizarle varios disparos ante el asombro y temor de otras personas que se encontraban en el interior del negocio.



Elementos de la Policía Municipal aseguraron la escena para que se procediera al levantamiento de las evidencias balísticas y el cuerpo de la víctima, cuyo nombre y edad no había sido proporcionado hasta ayer.



Ejecutan a uno y hieren a otro en taller mecánico



Un hombre muerto y otro más lesionado, fue el resultado de un ataque armado que se registró ayer en un taller mecánico de El Barreal.



El homicidio se registró a las 12:30 horas, en el taller ubicado en la avenida De los Insurgentes y la calle Colombia, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación.



De acuerdo con un testigo, dos hombres que portaban armas irrumpieron en el negocio y sin decir nada le dispararon a uno de los trabajadores a quien dejaron sin vida y a otro lesionado que era ajeno al negocio, indicó un policía preventivo.



Peritos de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte acordonaron el lugar para resguardar la evidencia y realizar el trabajo de fijación del cadáver.