Suman 5 muertes relacionadas al uso de cigarros electrónicos en EU

“No se ha identificado una sustancia o molécula única, incluido el acetato de vitamina E, en todas las muestras analizadas”, dijo Mitch Zeller, director del centro para el tabaco de la agencia estadounidense de Drogas y Alimentos (FDA).

“Nunca había visto eso antes”, dijo Callahan a la AFP. “Por lo general, los pacientes que necesitan esa máquina tienen formas muy avanzadas de influenza o neumonía, o tienen sistemas inmunes debilitados debido al cáncer o la quimioterapia”.

Al menos cinco personas han muerto por usaren Estados Unidos, dijeron autoridades de la salud, informando también que el número de pacientes congraves vinculadas al vapeo se duplicó a 450 en el país.Funcionarios federales no confirmaron qué marcas o sustancias en los líquidos de los cigarros electrónicos podrían haber causado los problemas respiratorios observados, que derivaron en internaciones, asistencia respiratoria y, en algunos casos, comas inducidos.Pero un denominador común frecuente en los pacientes es que habían estado-la sustancia activa del cannabis- comprados en el mercado negro, la calle o Internet.Este fue el caso de al menos una de laspor la tarde por las autoridades sanitarias locales de los estados de California (oeste) y Minnesota (norte). Ambos tenían una edad relativamente avanzada y padecían una mala salud.“El paciente de Minnesota tenía más de 65 años y murió en agosto después de una hospitalización larga y complicada”, dijo la Agencia de Salud de este estado en un comunicado.Según los expertos, este paciente. Las investigaciones han relacionado estas lesiones pulmonares con la inhalación de vapores de productos ilícitos que contienen THC, según el comunicado.En California, lainformó sobre la muerte de un paciente mayor de 55 años. “Sufría de problemas de salud crónicos”, pero es el vapeo lo que se considera la causa probable de su muerte, dijo el jefe de la repartición, Muntu Davis.No se especificó qué tipo de productos usó, pero se indicó que de los 12 casos de pacientes del condado que se enfermaron después del vapeo, incluido el fallecido, todos menos uno “tenían por hábito consumir productos a base de cannabis o marihuana”.Por su parte, el estado de, que normalmente se utiliza como cápsula o crema para la piel, pueda ser la causa de las enfermedades al pulverizarse a altas temperaturas e inhalarse.Pero autoridades federales de la salud se mostraron más cautas este viernes, durante una conferencia telefónica, a la espera de conclusiones claras de análisis de laboratorio.“Todavía no tenemos todas las respuestas”, agregó Ileana Arias, directora de enfermedades no infecciosas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).este verano boreal.“Mientras la investigación continúe, los CDC recomiendan no usar cigarros electrónicos”, dijo Dana Meaney-Delman, responsable de la respuesta de salud nacional. “Los cigarrillos electrónicos contienen muchos químicos y aditivos, y no se puede saber qué hay en cada producto”.Estos problemas respiratorios son aún más impactantes porque. En Illinois, la mitad tenía menos de 19 años.Los síntomas a menudo correspondían a la neumonía lipoidea, dijo un médico de Carolina del Norte, que sucede cuando lípidos penetran los pulmones.Sean Callahan, neumólogo del hospital de la Universidad de Utah, trató a uno de estos pacientes, de 20 años. Su dificultad respiratoria era tal que tuvo que ser conectado por una semana a una máquina que oxigenaba su sangre, ya que sus pulmones no funcionaban.El joven finalmente salió y se fue a su casa, pero las posibles secuelas a largo plazo aún no se han confirmado, según el médico.Estas enfermedades aumentan la presión sobre los fabricantes legales de cigarrillos electrónicos, como Juul, líder del mercado, acusado de promover activamente su producto entre los jóvenes como una alternativa saludable al cigarrillo.Unos 3,6 millones de estudiantes de secundaria usaron productos de vapeo en Estados Unidos en 2018, un aumento de 1,5 millones sobre el año anterior.