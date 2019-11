Suspenden cuadrangular de futbol Máster Diamante 2019

Piedras Negras, Coah.- El coordinador de la asociación Formando Triunfadores y de las Leyendas del Futbol de Piedras Negras, Carlos “El Pollo” Ramos, anunció ayer la suspensión del primer Cuadrangular Máster Diamante 2019 que celebraría el próximo sábado 16 y domingo 17 de noviembre en la cancha de la Macroplaza.



“El cuadrangular se suspende porque no nos fue posible que nos facilitarán la cancha de la Macroplaza por parte del municipio”, dijo a Zócalo el coordinador de Leyendas del Futbol de Piedras Negras.



Y añadió: “Vamos a ver más adelante si lo podemos reprogramar, ya que los equipos que vendrían a participar son de fuera y no los podemos llevar a jugar a cualquier campo, más aun porque es de convivencia”.



Mencionó que es factible que en lugar del cuadrangular jugarían un partido amistoso entre los Plus Máster de Piedras contra una selección de la Región Carbonífera, pero que eso ya lo verán en fecha posterior.



“El Pollo” Ramos recordó que en el primer Cuadrangular de Futbol Máster Diamante 2019 participarían los Médicos Diamante de Saltillo, un equipo de ex de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) de Saltillo, una selección de la Región Carbonífera y las Leyendas de Piedras Negras.



Para concluir dijo, que igualmente pretendía instalar una galería de fotos sobre la historia del futbol en esta fotos y que para ello requiere la cancha de la Macroplaza y concentrar ahí a familias, así como a jugadores de antaño activos e inactivos.