Suspenden juicio contra esposa de Lozoya

Una juez federal suspendióel juicio de Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,para demostrar cómo fue que adquirió una residencia en Ixtapa, Guerrero, por la cual pagó un millón 900 mil dólares, informó Milenio La defensa de Helene interpuso un recurso de queja que corresponderá resolver a un Tribunal Colegiado, el cual deberá determinar si es fundado o no su recurso, y si dichas pruebas son aceptadas, después de que la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, las desechó.Ante la promoción del recurso, la juzgadora tuvo que suspender momentáneamente el juicio, donde las esposa de Lozoya busca obtener un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte.Losque la Fiscalía General de la República le imputó a la quejosa son, mismos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.En julio pasado, el juez de control ordenó la aprehensión de Helene Eckes, así como de Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, actualmente detenida en Alemania, y de Nelly Maritza Aguilera Concha.Aguilera Concha es la persona que presuntamente vendió a Helene la casa en Ixtapa, Guerrero, en un millón 900 mil dólares, venta que la FGR presume hubo dinero otorgado por la Constructora brasileña Norberto Odebrecht.