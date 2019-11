Tachan de traidor a Chicharito Hernández

Ciudad de México.- De acuerdo a Barra Brava de El Universal, en Morristown, Nueva Jersey, cuando el hotel Westin Governor recibió una reservación a nombre de la esposa de Javier 'Chicharito' Hernández, nadie imaginó que sería cambiada a la hora que llegó otra mujer a registrarse y que gracias a la complicidad de Andrés Mateos, miembro del equipo de logística de la Selección Mexicana, se pudo hospedar como si nada.



Andrés fue despedido cuando se supo y 'Chicharito' Hernández negó todo ante las altas esferas de la Federación Mexicana de Futbol, lo que ha llevado a que no regrese al equipo al considerarlo traicionero y con nula solidaridad para quien lo ayudó a armar su fiesta continua en Nueva York y Nueva Jersey.



De todas maneras no iba a volver a ser considerado, pero lo pusieron a prueba para saber su reacción hacia su compañero y cómplice.



Otros momentos polémico de Hernández con la Selección Mexicana:



• En el Copa América Centenario del 2016 se le señaló de convencer a Decio de María para poder hospedar en los mismos hoteles a Lucía Villalón, quien además de que era su novia del momento trabajaba para un medio de comunicación y le entregaban exclusivas sin tener derechos de la selección mexicana.



• En la Copa Oro del 2015 ya negociadas las primas en caso de que ganaran la copa, 'Chicharito' se enteró que Estados Unidos en caso de ser campeón ganarían más que ellos por lo que armo un complot contra Justino Compean al grado de amenazar con no jugar el torneo en caso de no igualar el dinero prometido a los de USSoccer.



• En la Copa del Mundo Rusia 2018 cuando le ganaron a Alemania hizo lo mismo, exigió más dinero de primas -que ya estaban negociadas- argumentando que le habían ganado al campeón del mundo reinante. Como lo ignoraron inició la campaña del peróxido, pintándose el pelo a manera de reclamación.



• En el 2010 'Chicharito' fue parte de la fiesta en el hotel de concentración de Monterrey después de jugar contra Colombia, indisciplina que solo le aplicó castigo a Carlos Vela y Efraín Juárez ya que el propio negoció con la Femexfut.



Con información de El Universal