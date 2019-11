Tania Ruiz presume al suegro de EPN… se ven de la misma edad

Tanía Ruiz presume al suegro de Peña Nieto, se ven de la misma edad. Tania Ruíz compartió una tierna imagen a lado de su padre y no faltaron los comentarios que señalaron que parece de la misma edad que su novio Peña Nieto.Sin duda la pareja que seguirá dando de qué hablar es la de Tania Ruíz y el ex presidente Enrique Peña Nieto, pues no se decarta la posibilidad de una boda proximamente.Sin embargo, la diferencia de edad en la pareja se ha convertido en tema de conversación sobretodo luego de ventilarse la fotografía del padre de Tania Ruiz y quiza proximamente suegro de Enrique Peña Nieto.Hace unos días Tania Ruíz reveló en entrevitsa para la revista Hola! que no pensaría dos veces darle el sí a Enrique Peña Nieto pues aunque nunca había querido casarse se dijo lista ahora para dar ese gran paso.Trascendió además que Tania Ruíz convive ya con los hijos del ex mandatario de quienes se expresa con cariño; sin embargo nada se ha dicho sobre si existe o no un vínculo entre la hija de la modelo de nombre Carlota de cinco años y Enrique Peña Nieto.