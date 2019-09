Tania Ruiz revela por los que ella y EPN se pusieron pelucas

Ciudad de México.- Tania Ruiz dijo que ella y Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, se pusieron peluca para tener privacidad.



“Nos hemos encontrado a unos actores que usan peluca. Obviamente quieren su privacidad. Nosotros nos pusimos la peluca por privacidad. La gente muy linda siempre se acerca con él”, dijo ante medios durante la entrega de premios de la revista GQ.



“Íbamos pasando por una tienda de pelucas y nos metimos. Yo ya usaba pelucas por gusto. Me gusta cambiar de look”, añadió Ruiz.







Cuando Peña Nieto dejó la Presidencia el pasado 1 de diciembre la separación con Angélica Rivera se aceleró hasta que la actriz de telenovelas oficializó el fin del idilio el 8 de febrero.



Desde entonces se le ha visto en repetidas ocasiones con la modelo Tania Ruiz, quien incluso ha publicado en sus redes sociales mensajes de amor y apoyo dirigidos al ex mandatario.



El 18 de septiembre, Nacho Lozano, conductor de televisión, reveló dos fotografías en las que parecía que Peña Nieto y Ruiz usaban pelucas en Nueva York. Las imágenes ya fueron confirmadas.



Usuarios de redes sociales dieron rienda suelta a su imaginación luego que se captara al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a su pareja, en un restaurante de Nueva York, Estados Unidos.



Tania Ruiz dijo en sus redes sociales que los memes le habían parecido muy divertidos.



Con información de EFE.