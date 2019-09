Tania Ruiz se hizo viral antes de salir con EPN en este video

La modelo y pareja de, Tania Ruiz compartió el video de como vivió el sismo delDe acuerdo al portal de noticias, compartió un video donde se le ve junto a su hermano Gerardo muy asustados.Pero si no te habías dado cuenta este mismo video se hizo viral tras el sismo del 19S en redes sociales, solo que en ese momento aún no era pareja del ex presidente Enrique Peña Nieto.El fuerte momento fue captado por su hermano, dentro de un departamento.En el material se puede observar a Tania Ruiz con un vestido blanco rezando mientras intenta sostenerse de una pared, y a su alrededor todo comienza a caerse por el sismo y sus gritos son impactantes.Recordemos que la modelo publicó el video un día despuése inmediatamente sus seguidores le enviaron mensajes llenos de buena fe.En los comentarios puede leerse cómo la novia de Enrique Peña Nieto explica que se encontraba en un penthouse y, por eso, al comenzar el sismo, fue mejor quedarse dentro, además narra cómo tras el suceso sísmico sufrió de estrés postraumático.