Tatiana luce entera a los 50 años; cuida su figura

Monterrey, NL.- Tatiana no quería llegar a los 50 años y verse gorda, vieja y sentirse cansada, por eso se puso a dieta, empezó a hacer más ejercicio y hoy La Reina de los Niños luce “espapirifáctica” con ocho kilos menos.



La cantante entró al reto Vivri que consiste en consumir licuados por la mañana y por la noche, además de que se sometió a una dieta balanceada asesorada por Tania Ascencio.



“Hay que cuidarse de todo”, comentó Tatiana, “desde el año pasado que iba a cumplir mis 50 (el 12 de diciembre) dije ‘no puedo estar gorda y cumplir 50, verme vieja y sentirme cansada’ ¡no puede ser!.



“Empecé el reto (Vivri) y un nuevo sistema de nutrición porque yo era de las que comía una vez al día, entonces decía, ‘¿por qué estoy gorda si como una vez al día?’, pues por eso”.



Generalmente, contó, no desayunaba, por las prisas o porque pensaba que con eso podía bajar de peso.



Pero no alimentarse de la forma correcta fue contraproducente.



“Se me olvidaba comer, me salía de la casa sin desayunar, comía en cualquier lado y en la noche se me olvidaba cenar. Fue en septiembre del año pasado que empecé a cuidarme”.



Dijo que siempre estuvo consciente de que no estaba en su peso ideal porque suele subirse a la báscula todos los días.



“Cuando llegué a ver lo que pesaba dije ‘¡nunca más en la vida!’ ya bajé ocho kilos, tampoco bajé tanto, me compacté, empecé a hacer ejercicio y a estar 100% nutrida, con vitaminas, me cambió hasta la piel, el pelo, todo”.



De ser talla 9, presumió que recuperó la 5.



Además de seguir en el retro Vivri, ahora incluso es un negocio para Tatiana porque lo distribuye.



“Yo dije ‘a los 50 me tengo que ver espapirifáctica’”. La cantante es enemiga de las cirugías, aunque las respeta, pues ella prefiere recurrir a métodos alternativos sin ser invasivos.



“Mi dermatóloga Tania Ascencio me acaba de hacer un tratamiento a base de fibroblastos que te sacan la célula madre, la incuban, multiplican y congelan.



Te la aplican en la cara y es un tratamiento que te puedes seguir haciendo a los 60, 70 y 80. ¡Tengo el secreto de la eterna juventud manita!”.