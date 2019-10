Tatiana sufre parálisis facial y comparte video de su mal

Con mucha actitud y una gran sonrisa Tatiana dio una fuerte noticia a sus fans, se trata de una parálisis facial al cual afectó la mitad de su rostro causando conmoción entre su público pues contrario a otros artistas ella subió un video donde muestra los estragos del mal."Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tome en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima...", dijo Tatiana en su video.Pero eso no fue todo, pues el video de La Reina de los Niños venia acompañado de otro mensaje donde asegura estar muy positiva, pues sabe que pronto pasará dicho malestar.Mientras tanto sus admiradores no se quedaron callados y le mandaron las mejores vibras a la artista, quien es considerada toda una guerrera, pues a pesar de los problemas Tatiana nunca se ha dado por vencida."Mi preciosa! Recuperate muy pronto! Dios te bendiga y tengas pronta recuperación", "Hermosa no pasa nada, tu síguete cuidando y recuperate pronto, saludos", "Siempre he sido tu fan desde niño y me da gusto que a pesar de todo siempre le sonríes al mundo", le escribieron a Tatiana.Cabe mencionar que Tatiana se encuentra un poco alejada de la pantalla chica, pues está centrada en su gira por todo el país, donde lleva un show lleno de producción.