Taxista se impacta contra camioneta

Acuña, Coah.- Por no tomar su precaución debida al conducir su vehículo, Jason Cruz López, de 30 años, provocó un choque en el cruce del bulevar Guerrero y calle Díaz Guerra.



El responsable que no tomó su distancia de rigor, manejaba un vehículo Nissan Tsuru modelo 2013 en color blanco con placas de circulación del estado de Coahuila, mismo que impactó su unidad en la parte posterior de una camioneta Chevrolet Colorado modelo 2018 en color negro que era conducida en esos momentos por Edelmira Calderilla Regalado, de 45 años, con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas.



Como en un principio reportaban personas lesionadas, acudieron hasta el lugar de los hechos socorristas de la Cruz Roja para prestar atención a los participantes.



Como no hubo daños de consideración en la camioneta afectada, se esperaba que su propietaria llegara a un acuerdo con el conductor Jason Cruz, luego que el automóvil que manejaba el responsable terminó bastante dañado de su parte frontal.





