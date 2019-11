Taylor Swift no puede cantar sus canciones y sus fans están enfurecidos

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Han transcurrido ya algunas semanas desde que Taylor Swift enfrentó públicamente a Scooter Braun y dio a conocer los abusos que había sufrido de su parte. Este hecho fue motivo de gran revuelo y polémica en el mundo de la música.Ahora, parece que todo está a punto de revivir una vez más ya que la cantante reveló que Scooter Braun y Scott Borchetta la amenazaron para que no tocara sus canciones en los American Music Awards 2019.A través de su cuenta de Twitter, Taylor Swift compartió una larga carta que ha hecho enfurecer a sus fans. La cantante comenzó su historia mencionando que sería honorada con el premio a 'Artista de la Década' en los American Music Awards 2019, razón por la que estaba preparando un gran performance donde interpretaría varios de sus éxitos. Sin embargo, todo cambió cuando Scooter Braun y Scott Borchetta le dijeron que no tenía permiso de tocar sus canciones antiguas, las cuales ella había decidido re-grabar después de que existiera la polémica por sus derechos.La cantante también mencionó que Scooter y Scott se han opuesto a que la música de Taylor Swift sea parte del documental que Netflix creó sobre ella hace un año.Los fans de Swift están alentando en las redes sociales para que artistas y trabajadores de la industria musical muestren su apoyo a la cantante. Muchos ya se han manifestado a su favor argumentando que es indignante que no pueda tener derecho sobre sus canciones siendo ella la creadora de las mismas. Los hashtag #IStandWithTaylor y #JusticeForTaylor ya son tendencia en todo el mundo.