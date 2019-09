‘Te está quedando grande la vuelta’; amenaza Cártel de Sinaloa a ‘El Mencho’

“Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben, M60 una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado Balas expansivas, ya saben”.

Recientemente la DEA aseguró que “El Mencho” vive tranquilamente en la sierra, ya que no le importa tener lujos.

En, apareció una narcomanta con dedicatoria para el líder delNemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presuntamente firmada por el(CDS).El mensaje fue colgado de la batea de una patrulla municipal que se encontraba en un predio que utiliza lapara guardar las unidades que esperan ser arregladas.De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, elementos de la policía municipal sorprendieron a un grupo de sujetos rociando gasolina a las patrullas descompuestas para incendiarlas.Al verse descubiertos, los sujetos dispararon contra los policías, lo que se desató un enfrentamiento, pero los presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa lograron escapar con rumbo a Michoacán.Al regresar al lugar, los uniformados encontraron una lona negra con un mensaje escrito con pintura blanca en el que se lee: “”.Personal de la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes.En agosto pasado, se dio a conocer un video a través de redes sociales, en el que el Cártel de Sinaloa (CDS) lanzó una amenaza dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).En la grabación de 22 segundos de duración, se observa a varios hombres fuertemente armados y diversas camionetas estacionadas en alguna zona de lo que parece ser alguna parte de la sierra y está acompañado por un fragmento del narcocorrido “Seguimos laborando” del Grupo TR3S60, en el que se describe el arsenal con el que cuenta el grupo delictivo para enfrentar a sus enemigos.Trascendió que el video fue dirigido a los integrantes del CJNG, pues su líderha tratado de apoderarse de sus plazas, por lo que el clip sería una advertencia.El Cártel de Sinaloa, liderado actualmente por, opera principalmente en Sinaloa, aunque sus operaciones se encuentran en más de la mitad de los estados en México y en casi toda la frontera con Estados Unidos.Compiten con el Cártel Jalisco Nueva Generación en el trasiego de droga a nivel nacional e internacional.“‘El Mencho’ es muy importante y será el siguiente ‘Chapo'”, pronosticó hace unos años el agente especial de la DEA, Kyle Mori, encargado de dar con el paradero del capo que ahora es considerado por las autoridades como el más sanguinario de México por su creciente influencia en el narcotráfico internacional y por quien se ofrece una recompensa millonaria.Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha mantenido desde hace varios años un bajo perfil para no ser capturado por las autoridades ni mexicanas ni de Estados Unidos, donde ya ha sido declarado como enemigo público número uno.Las más recientes investigaciones de la, han reportado que Oseguera Cervantes anda “a salto de mata” (huyendo de lugar en lugar) en los cerros y las montañas de los estados de Michoacán, Jalisco y Colima, entre cabañas, campamentos y casitas humildes para no llamar la atención y seguir con su prolífico negocio criminal y prófugo de la justicia.Sin embargo, antes de que else convirtiera en uno de los principales objetivos para las autoridades de EEUU y México, “El Mencho” vivía en casas y cabañas de lujo, logró establecer más de 100 restaurantes de comida japonesa, crear inmobiliarias, periódicos, plazas comerciales, incluso una marca de tequila que intentó exportar a Europa.También tenía un rancho donde había animales exóticos como un tigre de bengala y otras especies en peligro de extinción, que le fue incautado por el gobierno mexicano.Por aquellos años, cuando el enemigo público número uno para los Estados Unidos era, Nemesio Oseguera gozaba de su relativo anonimato, podía darse una vida a todo lujo y disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos que le dio uno de sus apodos: “El señor de los gallos”.Pero las cosas cambiaron desde que Oseguera Cervantes se convirtió en el objetivo prioritario para EU. El capo tuvo que cambiar su comportamiento de manera drástica para no llamar la atención y evitar su captura., el oficial que le sigue la pista desde hace ocho años, explicó en entrevista con Univisión que la agencia federal de Estados Unidos vio crecer de manera acelerada el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por "El Mencho", que desde hace casi una década opera en 22 estados de la República mexicana y continúa en expansión.Así como en varias ciudades de EU, incluyendo Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.Las autoridades norteamericanas y mexicanas ya han definido su modo de operar. Oseguera Cervantes no permanece mucho tiempo en un lugar, anda entre los montes de la sierra mexicana huyendo de la justicia, viviendo entre cabañas y casas de lujo, como en casas muy humildes, incluso hasta cuevas.“Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar… Definitivamente se mueve constantemente”, expresó el agente.De acuerdo a los reportes de inteligencia de la DEA, sugieren que “El Mencho” ha creado su propio”, como el que tenía Joaquín Guzmán Loera en la zona serrana de los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde además de tener cultivos de marihuana se escondió por muchos años.La estrategia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para evadir a la justicia es similar, según narró el agente Mori, solo cambia la zona en la que se ubica este “Triángulo Dorado”, y es en la sierra de Jalisco, Colima y Michoacán , de donde es originario “El Mencho”.“Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima, creemos que él ya no está en las ciudades”, indicó Kyle Mori, el agente especial que está a cargo del equipo que trata de encontrar dónde se esconde el nuevo “Chapo”.Ahí, según se ha reportado, tiene un extenso territorio donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, y tiene importantes puertos como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde ingresan los precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México. Su ascenso en el mundo del narco está ligado a la extradición y sentencia a cadena perpetua de su antiguo patrón, ‘El Chapo’ Guzmán.