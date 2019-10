¿Te pican mucho los mosquitos?, tal vez sea por que te gusta la cheve

Ciudad de México.- Los mosquitos no te pican por tener la sangre más dulce, sin embargo, existen varias razones científicas por las que puedan elegir a su presa de entre varias personas.



Un video de Science Insider, que retoma una investigación de Timothy Winegard, explica por qué es más probable que algunas personas sean más propensas a sufrir picaduras de mosquito.







​Tipo de sangre



Para empezar, el video señala que los mosquitos no eligen a alguien por su color de piel o cabello, sino que es más común que piquen a las personas que tienen tipo de sangre O, sobre los tipos A y B. Además, también prefieren a quienes tienen niveles más altos de algunos químicos en la piel, como ácido láctico.



Olor corporal



Por otro lado, Science Insider señala que una manera para evitarlos es con el mal olor corporal, ya que el nivel de bacterias en la piel aumenta y te hace menos atractivo a los mosquitos. Eso sí, lávate los pies porque el olor a "queso" sí les gusta. Los desodorantes, perfumes y jabones también te convierten en un manjar para estos insectos.



Adiós a la cerveza



Si te gusta la cerveza o alguna bebida alcohólica, te tenemos malas noticias: a los mosquitos les encanta picar a las personas que beben mucho. La razón es porque el alcohol eleva la temperatura de tu cuerpo, incrementando el etanol en el sudor.



Tu ropa también juega un papel



Pero no todo es físico, ya que los mosquitos también pueden elegirte por el tipo de ropa que uses. Si tus prendas son de colores brillantes, eso llamará su atención.



No respires mucho



Por último, tu respiración también puede jugar un papel importante. El dióxido de carbono que exhalas con cada respiración se convierte en un imán para picaduras, así es que si haces ejercicio y tu ritmo metabólico es más elevado, emitirás mayor dióxido de carbono y sudor que será captado por los mosquitos en una distancia de hasta 60 metros.



Con información de Milenio