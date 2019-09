Teatro con sentido patriótico

Saltillo, Coah.- Con la finalidad de acercar al público de una manera lúdica a la historia nacional, la asociación Arte y Comparte presenta la puesta en escena Insurrección, que aborda uno de los capítulos históricos más relevantes del país: la Guerra de

Independencia.



Bajo la dirección de Jorge Oyervides, el montaje debuta esta noche en el Teatro Garnica, donde se ofrecerá posterormente una Noche Mexicana para celebrar el 15 de septiembre.



Oyervides, quien en la obra interpreta a Vicente Guererro, explica en entrevista para Zócalo que la idea de este proyecto escénico surgió hace tres años, cuando junto con la historiadora Dulce Niño realizaron una Noche Mexicana en la que decidieron representar algunos pasajes del movimiento

insurgente.



“Originalmente solo habíamos puesto pequeños cuadros. Ahora que lo retomamos, decidí hacer una ampliación al texto y a darle una estructura más dramática, aunque en sí no es una obra tal cual”, precisa el

teatrista.



El actor y director escénico hace hincapié en que el montaje se sustenta en documentación histórica, y que la dramaturgia la construyó la misma investigación en documentos, manifiestos, revisados en el Museo de Historia Mexicana, de Monterrey.



“Es una obra 100% histórica, no hay nada de ficción, todo está basado en los acontecimientos reales. El propósito es documentar a la gente de una manera más dinámica, que la gente se acerque realmente un poco más a nuestra Historia”, expone.



Los otros personajes que desfilan en la obra son Josefa Ortiz (Georgina Garnica), Miguel Hidalgo (Jesús Vallejo), Ignacio Allende (Alberto Trejo), Agustín de Iturbide (Alan Anaya) y José María Morelos (Azurim Sánchez).



Georgina Garnica, comparte que el montaje les ha llevado alrededor de tres meses, lapso durante el cual han puesto todo su empeño y cariño para ofrecer al público un producto digno.



“A mí me encantan los montajes históricos, todo lo que tiene que ver con situaciones de otra época, me parecen muy interesantes, y le estamos dando todo el corazón (a la obra) como la misma Doña Josefa nos lo indica: ‘México es un país que tenemos que proteger, cuidarlo, es como nuestra madre’. A nuestra madre le queremos dar lo mejor y en este caso lo estamos haciendo con este proyecto”, expresa la actriz.



Por su parte, Jesús Vallejo habla de cómo lo ha enriquecido ser parte de este proyecto, desde hace más de sos años que se incorporó.



“Con las investigaciones que se hicieron ya tenemos una visión diferente de cada uno de los personajes, yo no había oído jamás que Miguel Hidalgo estaba inconforme con haber matado tanta gente en la Alhóndiga de Granaditas y no sabía de esa lucha que había habido entre Allende e Hidalgo



“Es un reto también cambiar lo preconcebido de un personaje. Ahora se me hace mucho más interesante esta puesta porque ya es algo con una historia cierta, investigada de una manera más profunda”, apunta.



Por último, Oyervides precisa que la obra inicia con la conspiración, que la parte climática alude a la Batalla del Cerro de las Cruces y cierra con los Tratados de Córdoba, aunque también se tocan el Abrazo de Acatempan, y el encuentro entre Hidalgo y Morelos.



La puesta en escena se presenta hoy a las 20:00 horas en el Teatro Garnica, donde habrá una Noche Mexicana, con antojitos mexicanos, karaoke y amenizada por el grupo La Propuesta.



El evento tiene un costo de 250 pesos en preventa y 350 en taquilla. Si sólo se desea asistir a la obra, el costo es de 150. Los niños de hasta 10 años entran gratis.





¡A GRITAR!



» Insurrección



» Teatro Garnica



» 15, 20 y 21 de

septiembre



» 20:00 horas



» Entrada: 150 pesos



» Hoy, Noche Mexicana: 350 pesos