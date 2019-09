Temen por vida de saltillense desaparecida

Saltillo, Coah.- La vida de Keyri Sandibel, quien se encuentra desaparecida desde hace una semana, corre peligro. Así lo revela su madre Laura de León, quien desmintió que su hija anduviera de parranda, como se exhibió en las redes sociales.



Dice que la jovencita padece hipertensión pulmonar con limitación motora y amerita medicarse, sin embargo, a una semana de su ausencia, desconoce si mantiene el tratamiento.



“Llevaba su aerosol, pero si ella no se lo toma… si se le termina, le daría una descompensación y se le baja la presión. Puede entrar en coma”, reveló.



Tras conocerse una publicación en Facebook donde aparecen Keiry Sandibel y Yamileth, en la que dicen que andan de fiesta, la familia de la primera dijo sospechar y temer por la vida de las jovencitas.



Keyri desapareció desde el viernes 13 de septiembre, junto con su amiga Yamileth.

Desde entonces sus seres queridos desconocen su paradero, aunque el jueves trascendió una publicación en Facebook en la que postearon una foto de las dos jovencitas con una cita textual: “No estamos muertas, andamos de parranda”.



“O sea, de que anda con ella sí anda, pero de que anden de fiesta en fiesta, eso no es cierto. Están muy sospechosas las fotos que están subiendo, los audios que han mandado, está todo muy sospechoso. Nosotros no podemos asegurar algo que no sabemos, pues algo no cuadra”, expresó Laura de León, madre de Keyri.



Usuarios de las redes sociales reaccionaron a la publicación de las jovencitas y piden se les castigue por irse sin permiso.