Tendrás que acostumbrarte: cervezas en botella de papel

Ciudad de México.- Como parte de una iniciativa para generar cero emisiones CO2, se dio a conocer un prototipo de un envasado de cerveza hecho de fibras de madera.



La botella de papel es una creación de la marca Carlsberg, una cerveza de Dinamarca que está de regreso en México después de muchos años.



Esta iniciativa la llamaron Together Towards Zero, que buscará reducir el 30 por ciento de la huella de carbono de la cadena de valor total de esta marca para el año 2030.



Hasta el momento, se han revelado dos prototipos hechos de fibra de madera, conocida como botella de fibra verde. Una fue construida a partir de una película de polímero de PET reciclado, le segunda con una barrera de polímero PEF base biológica.



Estos dos prototipos son un paso importante para llevar este avance al mercado. La innovación lleva tiempo y continuaremos colaborando con expertos líderes para superar los desafíos técnicos restantes, tal como lo hicimos con nuestro Snap Pack de reducción de plástico”, dijo Myriam Shingleton, vicepresidenta de desarrollo grupal de Carlsberg Group.



¿Llegará a México?



Aún no se ha dicho si esta nueva medida llegará a nuestro país, sin embargo, con la nueva estrategia de la cervecería danesa, es posible ver pronto este tipo de envasados.



Incluso este tipo de productos se podrían producir en México si tomamos en cuenta que es principal exportador de cerveza del mundo con 26 por ciento a nivel mundial, Bélgica es el segundo país en este rubro, con 11 por ciento.