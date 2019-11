Tendría la Guardia Nacional video del homicidio de los LeBarón

Lapodría tener un video de la ejecución de la familia LeBarón entre los límites de, así lo aseguró Adrián, pariente de los nueve fallecidos.De acuerdo con el deudo, este clip no se les ha sido dado a conocer, pese a que han recibido información de su existencia por parte del FBI.Estrategia de seguridad en México tras caso de familiay operativo en SinaloaLos agentes, indicó, le detallaron a los cercanos a las víctimas que en esta grabación se puede ver a los agresores rodeando a una de las camionetas en las que viajaban seis niños y tres mujeres para después asesinarlos.Destacó además que elno ha logrado determinar el móvil por el que se llevó a cabo este ataque e informó que la agrupación norteamericana de inteligencia pidió un plazo de dos a tres semanas para entregar resultados.Dijo además que México no es un país seguro y acusó al presidente de no efectuar un gasto eficiente para combatir a los grupos de la delincuencia organizada.Relaciones internacionales en México tras ataque a familiaComentó que es necesario que las autoridades se reúnan con ellos, pero destacó que la forma en la que se investiga y se dan a conocer los hechos es incorrecta.