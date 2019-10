Tenía 20 años y desapareció buscando el sueño americano

Han pasado 2 años en que, salió en busca del sueño americano, viajo a, para cruzar ay fue el, cuando se tuvo contacto por última vez por medio de una llamada telefónica y a la fecha nada se sabe de él, expresó Erika Marisol Sarmiento García, tía de Waldo.La denunciante señaló que la mamá de Waldo se llama, y vive en, Estados Unidos y quien señala que su hijo nunca llegó con ella, pues la intención era que Waldo, estuviera en Estados Unidos para trabajar y hacer vida juntos en el vecino país, pero a la fecha nada se sabe del paradero de su hijo.“Waldo Plaza, salió de su casaen compañía de su tío, con dirección a, para lo cual ya tenía contacto con un pollero de nombre Martín Cedillo, a quien vería a mi sobrino antes de llegar a la terminal de autobuses, de ahí se suben a un carro blanco y tiene una pequeña charla, en donde le pregunta Martin a su tío Marcos que si se quedaría mucho tiempo en Matamoros y Marco respondió que no, que ese mismo día se regresaría a la Ciudad de México y que por favor le encargaba a su sobrino Waldo.Posteriormente mi sobrino tuvo contacto con su mamá hasta el díay después de ese día ya no se supo nada de él y hoy en día han pasado 2 años en donde ninguna autoridad nos ha dado algún indicio de donde esta mi sobrino”, dijo., señaló que han visto autoridades de Tamaulipas en donde desapareció su sobrino y nadie le ha dado una respuesta sobre el paradero de su sobrino y han echo todo lo que ha estado en sus manos en ubicarlo lo cual al paso de los días, todo se vuelve más oscuro, también han buscado el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la CNDH, pero a la fecha no hay respuesta.Han sido años de vivir una situación difícil, la desaparición de un ser querido a quien extrañamos, no podemos vivir sin pensar si estará bien donde, si esta es una situación muy fea, es algo que no le deseamos a nadie.Tenemos la idea que él nunca paso a Estados Unidos y los polleros le hicieron algo y pedimos a las autoridades de Tamaulipas nos ayuden a encontrarlo que sigan las búsqueda y hagan lo necesario por encontrarlo porque hay muchas pruebas que indican que el está en matamoros.