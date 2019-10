Terminator: Destino Oculto; continúa la lucha

Saltillo, Coah.- Enmarcarda en una fastuosa producción a cargo de James Cameron, que ya ha recibido elogios de la crítica, llega a las pantallas mexicanas Terminator: Destino Oculto, sexta entrega de la franquicia iniciada en 1984, en la que vuelven a reunirse luego de casi tres décadas las estrellas originales Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton para ofrecer una alta dosis de acción a los fans de la saga.



Dirigida por Tim Miller, esta nueva entrega continúa dos décadas después de que Sarah Connor (Hamilton) y su hijo John evitaran el Juicio Final y cambiaran el futuro, aunque este sigue siendo oscuro.



En declaraciones a la prensa, durante su visita a México, Cameron afirmó que al recuperar los derechos de la saga se trazó el objetivo de recuperar el tono de The Terminator (1984) y su secuela: “Destino Oculto tiene la misma intensidad, la misma sensación de no andarse con rodeos y de un terror abyecto”.





Cancelan premier



A través de un comunicado, Paramount Pictures anunció la cancelación del estreno Terminator: Destino Oculto, que se celebraría este lunes en el teatro Chino de Hollywood, debido a los incendios que azotan California.





Talento latino



Hollywood sigue rendido ante el talento latino y esta nueva entrega es prueba de ello, pues como parte del elenco estelar figuran Diego Boneta, Natalia Reyes y Gabriel Luna.







Antes debes ver:



The Terminator



El argumento está ambientado en el momento del estreno. Las máquinas toman el control del mundo. Con el objetivo de aniquilar a la humanidad, desarrolla unos cyborgs Terminators, con apariencia completamente humana, tejido y carne real sobre un esqueleto robótico.





Terminator 2: el juicio final



Después de que las máquinas fallaran al intentar evitar el nacimiento de John Connor, intentan asesinarlo cuando tiene 10 años y con un Terminator más avanzado, el T-1000. Igual que antes, John envía al pasado a un protector para su yo adolescente, un Terminator reprogramado, idéntico al de la película anterior.





La rebelión de las máquinas



Resultado de la destrucción de Cyberdyne, la toma de conciencia de Skynet es pospuesta, pero no evitada. Para asegurar la victoria de las máquinas, un nuevo Terminator, el T-X, es enviado atrás (2007) para matar a tantos oficiales como sea posible, incluyendo a John y a su futura mujer.





Terminator Salvation



John es el hombre destinado a liderar la resistencia de los seres humanos contra Skynet y su ejército de Terminators, pero su vida se altera por la aparición de Marcus, un desconocido que afirma haber conocido a su padre. Connor debe averiguar si Marcus ha sido enviado desde el futuro o rescatado del pasado.





Terminator Génesis



Se libra la guerra del futuro y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema Skynet contra las cuerdas. John Connor (Jason Clarke) es el líder de la resistencia, y Kyle Reese (Jai Courtney) es su fiel soldado, criado en las ruinas de una postapocalíptica California.