Terna para sustituir a Medina no amerita resolverse pronto: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el tema de la terna para cubrir el lugar que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un asunto que amerite resolverse pronto.



En conferencia de prensa, dijo que además debe tomarse su tiempo para que la propuesta que envíe al Senado sea lo mejor de lo mejor, “poniendo por delante la honestidad, 9.9 honestidad y el resto conocimiento y deseos de trabajar, sea hombre o mujer, honestos”.



El mandatario federal agregó que si bien actualmente solo hay dos o tres mujeres entre los 10 ministros que actualmente integran la Suprema Corte, y que incluso por eso hay un clamor porque la terna sea solo de mujeres, él aún lo está analizando.



Respecto a las causas de la renuncia de Medina Mora, señaló que el tema corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR) y que solo sabe que se abrió una investigación luego de la solicitud de información que llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.



Al preguntarle sobre si las cuentas del exministro siguen congeladas, López Obrador dijo desconocer esa información, pero indicó que le pedirá al titular de la UIF, Santiago Nieto, informar al respecto y si la ley lo permite darlo a conocer más a detalle.



Ello luego de que Nieto Castillo indicó a través de su cuenta de Twitter @SNietoCastillo que el bloqueo de las cuentas bancarias de Medina Mora se realizó después de su renuncia, por lo que “lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”.



El Ejecutivo federal consideró que es real lo que Santiago Nieto ha informado al respecto, pero dijo que si hace falta más información, se proporcione, “que se informe, solamente con la limitante de que no debe de afectarse el debido proceso”.