Texanos doman a los Potros

y terminó con 298 yardas para ayudar a que los Texans de Houston superaran el jueves 20-17 a los Colts de Indianápolis, lo cual los catapultó a la cima de la División Sur de la Conferencia Americana., estaban abajo en el marcador a principios del cuarto periodo, hasta que Hopkins superó al cornerback Pierre Desir y se quedó con un pase de 30 yardas.Ello dio la ventaja por 20-17 a Houston, que arrancó esa ofensiva con una escapada de 33 yardas por tierra de Carlos Hyde., obligando un despeje en la siguiente serie y posteriormente frenando a los Colts (6-5) en cuarto down y siete yardas por avanzar a 3 minutos del final.y se quedó a una de conseguir el primer down en el intento de Indianápolis de cuarta oportunidad a finales del último cuarto.Hopkins terminó con 94 yardas y su primera recepción de touchdown fue en un envío de 35 yardas en el segundo cuarto. Will Fuller, quien volvió de una ausencia de tres partidos por una lesión en el tendón de la corva, finalizó con siete recepciones para 140 yardas por los Texans.