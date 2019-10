The Batman ya tiene villano: Paul Dano será ‘El Acertijo’

no deja de sumar nuevos actores a su reparto. El último en unirse ha sido, quien dará vida a uno de los villanos más emblemáticos del hombre murciélago, "El Acertijo".De acuerdo a la información de, la producción tomará el nombre original del personaje: Edward Nashton. Otros escritores de cómics prefirieron llamarlo Edward Nygma en etapas posteriores.Acertijo, creado por, apareció por primera vez en Detective Comics Nº 140 en 1948. Siempre se ha caracterizado por sus habilidades para confundir a la policía y al propio Batman. Su obsesión por los puzzles le permite idear todo tipo de trampas para sus víctimas. Su traje se distingue por el color verde y los signos de interrogación, aunque se desconoce si en The Batman seguirán la misma línea.Filtraciones surgidas en los últimos meses aseguraban queera el mejor colocado para interpretar al Acertijo o al Pingüino, sin embargo, no logró alcanzar un acuerdo económico con Warner Bros., por lo que la productora reanudó su búsqueda. El propio, director del largometraje, anticipó que planea incluir a varios villanos en The Batman, así que la incorporación de Dano no será la última.Recientemente, Dano fue nominado para un Emmy por su papel en Escape at Dannemora, una serie original de Showtime. También trabajó como guionista y director de Wildlife. Esta última tuvo una excelente recepción por parte de la crítica; presume un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes. Anteriormente apareció en Okja, Swiss Army Man, Prisoners y 12 años de esclavitud, por mencionar algunas.Esta misma semana se confirmó que, mejor conocida por su papel de Leta Strange en Animales Fantásticos, se encargará de interpretar a Catwoman. El resto del reparto está conformado por, quienes se pondrán en los pies de Batman y Jim Gordon, respectivamente. The Batman está prevista para estrenarse el 25 de junio de 2021, siempre y cuando no surja algún imprevisto.