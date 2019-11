The Killers anuncia nuevo álbum

The Killers estrenará nueva música en la primavera de 2020 con Imploding The Mirage, su nuevo álbum.A través de sus redes sociales, la banda originaria de Las Vegas compartió este viernes el título de su nueva producción, que ya puede preordenarse a través de la tienda digital tanto en formato de CD o en vinilo.La agrupación liderada por Brandon Flowers también informó que al registrarse en la preventa del álbum,en el Reino Unido e Irlanda.Imploding The Mirage será el séptimo álbum de estudio de The Killers; el último lanzamiento de la banda fue en 2017, cuando presentaron Wonderful Wonderful.