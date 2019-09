The Kooks cancela sus conciertos en México

The Kooks cancela su presentación durante el #TecateCoordenada debido a problemas de salud de Luke Pritchard pic.twitter.com/LY9RbTyqsy — DeRocanrol.com.mx (@derocanrol) September 18, 2019

The Kooksen diferentes ciudades de México por cuestiones de salud de Luke Prtichard, vocalista y guitarrista principal de la banda.A través de un comunicado, se informó que no se llevarán acabo las presentaciones del Pepsi Center WTC, programada para el 15 de octubre; Festival Tecate Coordenada en Guadalajara, programada para el 18 de octubre y el Festival Tecate Live Out en Monterrey, programada para el 19 de octubre.a sus seguidores por la cancelación, y especificaron los problemas médicos que enfrenta Pritchard."Lamentamos anunciar que nos hemos visto obligados a cancelar nuestros próximos shows en Estados Unidos y México. Esto se debe a que Luke fue diagnosticado con una lesión en la columna y los médicos le recomendaron no actuar mientras se somete a un periodo de fisioterapia."Nuestras más sinceras disculpas a todos los que compraron boletos e hicieron arreglos para los conciertos. Luke está trabajando para regresar y estar en forma lo antes posible, esperamos ver a todos pronto. Gracias por entender", compartió la banda.Ocesa informó que las personas que habían comprado boletos podrán solicitar su