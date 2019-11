The Offspring prepara nuevo álbum para 2020

Ciudad de México.- Noodles, guitarrista de The Offspring, aseguró que ya tienen casi listo el nuevo álbum de la banda, el cual saldrá hasta 2020, ya que están en proceso de cerrar el trato con un sello discográfico.



Después de su gira por Sudamérica a lado de Bad Religion, Noodles confesó que The Offspring ya está trabajando en algunos detalles del nuevo álbum, como la portada y con un aproximado de canciones, de acuerdo con el medio canadiense HalifaxToday.



"Sólo necesitamos cerrar un acuerdo de distribución y tenerlo listo antes de que termine el año, así podemos lanzarlo a principios del 2020", indicó sobre su nuevo trabajo que será el sucesor de "Days go by" (2012).



La banda californiana de punk rock se encuentra activa aunque no estrene álbumes completos, pues a lo largo de los años han lanzado sencillos como "Coming for you" y "It won´t get better", mismos que tocan en vivo.



Respecto al sonido del nuevo trabajo de estudio, el vocalista Dexter Holland declaró para la revista Kerrang! que será principalmente punk-rock con algunos ritmos rápidos y otras sorpresas que los fans no esperarían escuchar de The Offspring.



La agrupación fundada a finales de los 80 ha sido reconocida principalmente por sus álbumes "Smash" y "Americana", así como temas que los han puesto en listas de popularidad como "Pretty Fly For A White Guy", "The Kids Aren’t Alright", entre otros.



El mes pasado la banda visitó la Ciudad de México, Monterrey y Puebla.



Con información de Excelsior