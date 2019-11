‘The Osbournes’, más cerca de regresar a la TV: Kelly Osbourne

El "reality show" de 2002, que mostraba la vida de Ozzy Osbourne y su familia, podría regresar a la televisión, dijo Kelly Osbourne, hija del cantante, pues les ha llegado una propuesta interesante que los tiene a punto de aceptar para que “The Osbournes”, se vuelva a producir.La emisión que seguía la familia de la estrella de rock, adquirió popularidad entre el público en los años 2000. Los esposos Ozzy y Sharon Osbourne al lado de sus dos hijos Jack y Kelly, quienes eran adolescentes, además acompañados de sus cachorros, vivían diversas situaciones cotidianas, pero con el peculiar sello que esta familia posee. El programa duró hasta 2005 en la cadena estadounidense MTV.A pesar de que ya pasaron 15 años de la producción, la probabilidad de que el "reality" regrese a la pantalla “está más cerca que nunca”, de acuerdo con declaraciones de Kelly Osbourne, reportó Fox News."No estoy bromeando, todos los años, cada tres meses más o menos, alguien nuevo nos envía otra oferta y seguimos diciendo que no. Siguen llegando. Ahora mismo hay otra oferta sobre la mesa, y creo que esto es lo más cerca que hemos estado de aceptar una. Pero si eso sucederá o no, no lo sé", comentó la también cantante.Sin embargo, Kelly señaló que hay otros factores a tomar en cuenta para dar el 'sí' definitivo, pues la familia británica ha crecido y se debe considerar a los nuevos integrantes:"Tenemos otras personas en las que pensar. Mi hermano tiene tres hijos. ¿Queremos esa vida para ellos? sin que tengan la edad suficiente para elegir si quieren hacerlo o no como mi hermano y yo?".En 2015, The Osbournes iba a regresar a la pantalla por otro canal de televisión, mismo que decidió cancelar el proyecto a pesar del interés del líder de Black Sabbath, de acuerdo con declaraciones de su esposa y representante Sharon.Por ahora, el músico Ozzy Osbourne tiene fechas programadas por Europa en lo que será su gira "No More Tours 2" como parte de su nuevo lanzamiento de estudio Ordinary man.