The Strokes y Weezer cierran el primer día del Corona Capital

Luego de 10 horas de música y baile,, con los neoyorquinos, y los angelinoscomo actos estelares.Los primeros en arribar al escenario fueron, quienes, con canciones como “Buddy Holly”, que fue la primera de la noche, y “Beverly Hills”.Los originarios de Los Ángeles, California, también, el cual forma parte de una colección de largas duraciones que llevan el nombre de la banda y un subtítulo que varía, dependiendo del concepto que manejan en cada nueva grabación.Minutos después de las 22:00 horas, aparecieronen el escenario principal, sin duda,, quienes abrieron su participación con “Heart In A Cage”, y continuaron con un recuento de sus éxitos como “Reptilia” y “Juicebox”.La participación de los neoyorquinos terminó antes de la hora acordada, sin embargo. El encuentro con sus fanáticos mexicanos culminó con “Someday”.La décima edición del festival, con agrupaciones como Interpol, que termina una mini gira en México con este show, y la presentación estelar de Years & Years, quienes se encargará de dar por terminada la celebración.Otro de los actos más esperados por el público mexicano, es la de la cantautora indie,quien debutará no sólo en el festival, sino en México, para presentar las canciones de su primer álbum, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Otro debut será el de la estadunidense Lucy Dacus, quien subirá al escenario a la mitad del programa.Durante la primera jornada del llamado, Capítulo 10 del Corona Capital, se reunieron casi 100 mil personas para disfrutar no sólo de las bandas más representativas de la música alternativa a nivel mundial, sino también para convivir en un ambiente festivo que ya se ha convertido en un ritual para muchos jóvenes de todo el país.